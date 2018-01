publié le 17/01/2018 à 16:40

C'est acté : "Le projet de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Une décision logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve le dossier". Édouard Philippe a confirmé la décision du gouvernement, de longues minutes après que celle-ci fuite dans les médias.



Cette annonce vient mettre fin à cinquante ans "de décisions, de reculades, de dénis de non-décisions", selon le premier ministre. Quelques heures plus tard, lors des Questions aux gouvernement, Édouard Philippe a assuré le service après-vente de sa décision face aux députés de l'Assemblée nationale.

En réponse à la députée de la France insoumise Mathilde Panot, il déclare : "Si j'ai pris cette décision que je viens d'annoncer, je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir. J'ai la certitude que compte-tenu de ce que j'ai véritablement annoncé vous n'allez pas continuer à formuler des félicitations. Je veux être très clair : le projet ne se fera pas c'est vrai. Mais la route départementale bloquée sera libérée". Et maintenant ? Quel projet a privilégié le gouvernement ? Qu'est-ce qui attend les zadistes, les occupants de la "Zone à défendre" sur le site de Notre-Dame-des-Landes ?

Quels projets pour remplacer celui de Notre-Dame-des-Landes ?

Édouard Philippe a détaillé la suite des événements. "Les terres retrouveront leurs vocations agricoles, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet", assure le premier ministre qui annonce le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Il précise dans la foulée que des mesures seront prises "pour limiter la hausse sonore pour la population".



La première phase du projet sera la modernisation de l'aéroport et l'aménagement des pistes afin de "permettre d’accueillir plus de passagers, explique le premier ministre. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée (...) Nous ferons tout pour réduire ses nuisances. Et si techniquement, cela n'était pas possible, elle ferait l'objet de compensations exemplaires". Ensuite, le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques sera lancé, avec l'agrandissement de l’aérogare.

Quid de la ZAD ?

Concernant l'occupation de la ZAD, Édouard Philippe a fait preuve de fermeté. "Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de dix ans sur la zone (...) Les trois routes qui traversent le site doivent maintenant être rendue à la libre circulation de tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablies. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires".



Et d'ajouter : "Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés".



De son côté, le mouvement anti-aéroport s'engage à rouvrir les accès à la ZAD, tout en disant son "refus de toute expulsion" de ceux qui se sont installés illégalement sur place. Concernant la réouverture de la D281, la route dite "des chicanes" qui traverse la ZAD, "le mouvement s'engage à y répondre lui-même, expliquent les opposants, zadistes inclus, dans un communiqué commun. La présence ou l'intervention policières ne feraient donc qu'envenimer la situation".