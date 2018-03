et Claire Gaveau

L'avenir agricole de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes commence à être négocié ce lundi 19 mars. La préfète de la région Pays de la Loire présidera un premier comité de pilotage.



Cette réunion de négociations, Nicole Klein l'espère sous le signe de "l'apaisement" alors que certains zadistes ont décidé appellent à un rassemblement sous les fenêtres de la préfecture. "Il y 98% des gens invités qui seront là. Tout le monde, ou presque, est représenté", assure-t-elle au micro de RTL.



Un comité qui se tient à deux semaines de l'expiration de l'ultimatum fixé aux zadistes pour régulariser leur situation sous peine d'expulsion. Dès lors, que va-t-il se passer dorénavant ? "Le préfet a toujours la responsabilité d'accepter les exploitations d'agriculteurs. C'est le rôle de l'État, glisse Nicole Klein. Les terres appartiennent à l'État, donc, on va discuter des critères de répartition sachant que les conflits d'usage portent sur 92 hectares des 1.500 hectares".

L'idée est dorénavant de "commencer par les choses les plus simples" car "tout n'est pas conflictuel, tout n'est pas compliqué sur Notre-Dame-des-Landes". "Il y a toujours eu des agriculteurs, il y a toujours eu de la vie. Ce n'est pas un désert au milieu de nulle part et c'est bien pour ça que ce n'est pas le Larzac", poursuit-elle.





Dès lors, la préfecture, qui travaille tous les jours sur ce dossier, veut repérer les zadistes ayant un "projet agricole au sens large". "Ceux qui n'en ont pas devront partir. On a déjà une petite idée", conclut-elle.