"Tout le monde se calme." En déplacement à Grenoble (Isère), Nicolas Hulot a appelé à l'apaisement à la suite de l'évacuation de la Zad de Notre-Dame-des-Landes qui s'est terminée vendredi 13 avril. Le ministre de la Transition écologique et solidaire espère une "sortie par le haut".



"Il faut revenir dans le droit chemin, ne pas mélanger les postures", prie Nicolas Hulot pour éviter un "drame". "Il faut distinguer ceux qui sont là pour en découdre de ceux qui sont là par sincérité intellectuelle." Le ministre a également appelé au "dialogue", et s'est dit "certain que l'on peut achever ce projet-là par un projet de territoire qui soit tourné vers l'agriculture de demain et les projets énergétiques de demain."

Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique, a annoncé la fin de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ce vendredi. La veille, une dizaine de gendarmes ont été blessés dans des heurts avec les manifestants.