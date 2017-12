publié le 03/12/2017 à 14:15

La question de Notre-Dame-des-Landes va-t-elle bientôt être tranchée ? Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé qu'un rapport serait remis le 13 décembre prochain à Édouard Philippe. "Attendons le 13 pour savoir s'il est possible d'avoir une solution différente de la réalisation de l'aéroport ou de l'annulation du projet. Le gouvernement tranchera sur la base de ce rapport", a-t-il ajouté. Mais pas question pour le gouvernement d'en faire une "zone de non-droit en France".



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Benoît Hamon estime sans concession qu'il "n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les hypocrites au gouvernement veulent dire le contraire mais Emmanuel Macron ne le fera pas".

Nicolas Hulot doit bien se rendre compte que le projet qu'il met en oeuvre n'a pas grand-chose à voir avec celui pour lequel il a voté Benoît Hamon, au "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"





Sur un autre sujet polémique, le glyphosate, Benoît Hamon confie avoir "un grand respect et une grande estime pour Nicolas Hulot". Pourquoi ? "Parce qu'il a voté pour moi (...) À la lecture du projet pour lequel il a voté, il doit bien se rendre compte que celui qu'il met en oeuvre n'a pas grand-chose à voir avec celui pour lequel il a voté". Mais pas question pour l'ancien candidat à la présidentielle de "jeter la pierre" au ministre de l'Environnement car "il a été écologiste avant moi et pour moi, qui considère désormais que cette question écologique est centrale, il fait partie de ceux qui ont éclairé ma propre réflexion (...) Je sais que l'exercice du pouvoir est difficile, j'ai moi-même quitté un gouvernement".



Malgré cela, le fondateur du mouvement politique Génération.s indique que "oui, le gouvernement a reculé". Il souhaite en finir avec ce qu'il appelle "la stratégie du doute : on vous explique que ce n'est pas possible, parce qu'il va y avoir des licenciements (...) J'observe qu'Emmanuel Macron est inefficace parce qu'il n'obtient pas grand-chose au niveau européen, pour l'instant. Il faut sortir de cette ambiguïté, on n'interdit pas le glyphosate dans cinq ans. Je considère qu'il faut aller très vite et que des alternatives existent".