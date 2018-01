publié le 07/01/2018 à 16:22

Sur la plupart des mesures prévues dans la prochaine réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, Gérard Larcher ne semble pas opposer beaucoup de résistance. Cependant, il a concédé ce dimanche 7 janvier dans le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro observer "plusieurs lignes rouges ou très fortement clignotantes" à ne pas dépasser.



Parmi les réserves du président du Sénat, on peut compter l'introduction de la proportionnelle mais surtout la volonté du chef de l'État de réduire à trois le nombre de mandats parlementaires dans le temps. "C'est un immense sujet !", a-t-il déclaré avec ironie, ajoutant : "Ça concerne 12 sénateurs sur 348".

Lui n'est même pas concerné par la mesure, ayant occupé plusieurs postes de ministres entre ses différents mandats de sénateur. Mais ça ne l'empêche pas de trouver la mesure "populiste". "Si on veut faire gadget on se précipite là-dessus. Il faut réconcilier les Français avec les politiques et leurs institutions. Si c'est pour nourrir le populisme, ça ne suffira jamais", a-t-il martelé.

Gérard Larcher a par ailleurs confié qu'il s'était entretenu le 20 décembre dernier avec le Président à ce sujet, pour lui "donner sa position". "Il m'a dit qu'on allait en reparler", a conclu le président du Sénat.