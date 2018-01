publié le 07/01/2018 à 14:55

"Je partage l'avis du ministre de l'Éducation". La phrase est plutôt rare pour être soulignée, venant d'un élu de l'opposition. Et elle est signée Gérard Larcher. Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 7 janvier, le président du Sénat était invité à donner son avis sur les mères accompagnatrices de sorties scolaires portant le voile.



"Le voile en lui-même ne me choque pas, c'est le signe de repli qui me gêne", a-t-il expliqué. En précisant qu'il était d'accord avec Jean-Michel Blanquer, Gérard Larcher se met du côté de ceux qui ne souhaitent pas voir de mères voilées accompagner les élèves en sorties scolaires. "Mais il faut aller au-delà", ajoute-t-il. "À chaque fois qu'il y a provocation ou enfermement, on transgresse les principes de la République".

Le 10 décembre dernier, Jean-Michel Blanquer, lui aussi invité du Grand Jury ce jour-là, avait estimé qu'un parent accompagnant une sortie scolaire ne devrait "normalement" pas porter de signe religieux. À la question précise : "Donc pas de voile pour les accompagnatrices selon vous ?", le ministre avait simplement répondu "normalement non".