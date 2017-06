publié le 16/06/2017 à 23:21

Une élue de la République au sol. Les images de l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet ont créé la polémique. Jeudi 15 juin au matin, place Maubert, dans le Ve arrondissement de Paris, la candidate aux législatives tracte sur le marché quand elle est prise à partie par un homme. NKM s'effondre. Elle reste à terre, inconsciente, des passants se précipitent. Son agresseur observe sa victime, avant de prendre la fuite.



"Tout se passe en moins d'une minute voire même en moins de trente secondes, raconte Geoffroy Van Der Hasselt de l'AFP, qui a photographié l'agression. Ça va très très vite, moi je suis assez loin donc je ne réalise pas tout de suite ce qui est en train de se passer. C'est dans un réflexe que j'ai fait les photos, et c'est après que je me rends compte que c'est grave et qu'elle reste vraiment inanimée, qu'elle est vraiment inconsciente."

Une question se pose : fallait-il diffuser ces images ? Très vite, les clichés se sont retrouvés sur les chaînes infos et les sites internet. Certains médias les ont même recadrés, ce qui a choqué. D'autres ont préféré les flouter. RTL.fr a fait le choix de ne pas diffuser cette photo. L'image d'illustration de cet article a d'ailleurs été prise quelques instants avant l'altercation.



"Je me suis posé la question de savoir si on en parlait, si on le diffusait. À partir du moment où c'est un personnage public dans un lieu public lors d'une réunion publique, je pense que c'est un fait d'actualité qui mérite qu'une agence comme l'AFP s'en saisisse et diffuse l'information, estime pour sa part Geoffroy Van Der Hasselt. Ensuite, chaque rédaction peut prendre la décision de diffuser cette photo-là, la photo juste avant où NKM reçoit le coup ou même encore la photo qui précède parce que je n'ai pas envoyé que ces trois photos-là, j'en ai envoyées d'autres avant et où NKM et en train de tracter sur le marché et que tout se passe bien."



Le photographe estime par ailleurs que ces photos témoignent du climat de ces sept mois de campagne. "Même si ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des tensions, des invectives, jamais je n'ai assisté à quelque chose de si violent. Ça montre bien la violence, la tension et la nervosité qu'il y a dans la politique actuellement". Geoffroy Van Der Hasselt rappelle également les clichés de l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, ou encore le malaise de Christine Boutin lors d'une manifestation contre le mariage pour tous. Des photos détournées par les internautes qui à l'époque avaient fait rire l'ancienne ministre...