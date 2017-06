publié le 17/06/2017 à 12:08

Deux jours après l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet, un suspect a été interpellé. L'homme a été arrêté ce samedi 17 juin, aux alentours de 8h30, et a été placé en garde à vue "pour des faits de violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public", a indiqué une source proche du dossier.



L'ancienne ministre avait été agressée sur un marché du Ve arrondissement, alors qu'elle distribuait des tracts en compagnie de son équipe de campagne. Après cette altercation en présences de journalistes et d'un photographe de l'AFP notamment, l'agresseur avait pris la fuite et était parti vers la bouche de métro la plus proche. Un signalement précis de l'individu avait été transmis aux forces de l'ordre.

Selon nos informations, l'agresseur s'appelle Vincent Debraize. Âgé de 55 ans, il est maire de Champignolles, village de 41 habitants dans le département de l'Eure.