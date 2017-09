Nicolas Dupont-Aignan va lancer une "plateforme participative"

publié le 18/09/2017 à 00:14

Alors que Debout la France tenait son université de rentrée ce weekend, Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti, a aussi dévoilé, dimanche 17 septembre, son ambition de lancer une "plateforme participative".



Probablement inspiré par le mode de fonctionnement de la France insoumise pendant la campagne présidentielle, le député de la 8e circonscription de l'Essonne a déclaré vouloir consulter "chaque Française et chaque Français qui veut s'investir et contribuer au redressement national" dans le but d'échafauder un programme.

L'ancien maire de Yerres veut dans un second temps "convaincre une large majorité d'électeurs de se rassembler pour reprendre leur destin en main". L'élu a aussi annoncé vouloir créer une fondation dont le but sera de "réunir les analyses et proposer des solutions innovantes afin de nourrir le débat public". Mais NDA en a aussi profité pour tacler Emmanuel Macron. "Une arnaque" selon lui.