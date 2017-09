publié le 21/09/2017 à 19:42

Ils se réclament tous les deux d’un gaullisme social et d’un souverainisme européen. Peu après l’annonce de son départ du Front national ce jeudi 21 septembre, Florian Philippot a rencontré Nicolas Dupont-Aignan. "J’ai vu Florian Philippot aujourd’hui. Il m’a appelé et on s’est qu’il valait mieux se voir que de parler par téléphone", confirme le président de Debout la France, qui précise au passage qu’il a avait déjeuné la veille avec Marine Le Pen.



Selon lui, le départ de l’eurodéputé représente une grande perte pour le Front national : "Je pense que c’est un gâchis, un grand gâchis. Je l’ai dit à Marine Le Pen hier, je l’ai dit à Florian Philippot aujourd’hui". "Je pense aux électeurs de cette famille politique, et je pense que beaucoup de gens se disent, au moment où le pays va si mal, 'pourquoi ces querelles de personnes ?'", ajoute Nicolas Dupont-Aignan.

Officiellement, il assure qu’une collaboration avec l’ex-vice-président du FN n’est pas d’actualité d'aujourd'hui. "Florian Philippot est un gaulliste, mais laissons un peu de temps au temps", tempère Nicolas Dupont-Aignan. "Il a le profil comme d’autres au Front national ou chez Les Républicains", reconnaît cependant le seul candidat qui avait rallié Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.