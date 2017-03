Nicolas Dupont-Aignan : "J'ai toujours dit que les sondages ne valaient rien"

publié le 12/03/2017 à 15:32

"Les sondages, les terribles sondages !" Nicolas Dupont-Aignan n'a pas manqué de s'en prendre avec véhémence, ce dimanche 12 mars dans Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro, aux sondages électoraux, décriés également par nombreux de ses adversaires, et en a profité pour dénoncer les déséquilibres dans le partage du temps de parole des candidats. "(Les Français) connaissent très bien le projet de Madame Le Pen qui a eu 80 heures d'antenne entre le 1er février et le 5 mars, monsieur Fillon en a eu 170 et j'ai eu 9 heures d'antenne", déplore Nicolas Dupont-Aignan.



Quant aux sondages, le ton était ferme : "Je n'en crois pas un mot. C'est de la manipulation de l'opinion. J'ai toujours dit qu'ils ne valent rien", argue-t-il. Le candidat prend pour exemple un écart entre les pronostics et les résultats effectifs d'une de ses têtes de liste lors des dernières élections régionales. "Si ça n'avait pas été truqué, manipulé, si on avait mis le vrai score, je pense qu'il aurait peut-être eu 10% des voix", imagine le candidat, qualifiant la présupposée pratique d'"assassinat", et réclamant une enquête auprès de la Commission des sondages.

Reste qu'il y a moins d'un an, en juin 2016, sur le plateau de BFMTV-RMC, le candidat de Debout la France se réjouissait de sa montée dans les mêmes sondages. "Aujourd'hui on est à 6%, 8%. [...] C'est un progrès, il nous reste un an", s'enthousiasmait-il, comme l'avait noté Le Lab d'Europe 1. Un an plus tard, cette confiance envers les sondages semble avoir changé.

Nicolas Dupont-Aignan est pour l'heure stable, d'après les récents sondages, mais à 3% de vote. "Je le dis aux Français : ne vous laissez plus manipuler par les sondages. Les sondages se sont toujours trompés", "de toute ma vie politique, ils m'ont largement minoré", martèle le maire de Yerres. En 2012, crédité de 1 à 2 % des intentions de vote avant le premier tour comme le rappelait Le Monde, Nicolas Dupont-Aignan avait finalement obtenu... 1,8% des voix.