Nicolas Dupont-Aignan est un "instrument de la gauche" selon Valérie Pécresse

publié le 18/04/2017 à 16:21

Valérie Pécresse en croisade contre Nicolas Dupont-Aignan. Le leader de Debout la France a bien du mal à émerger dans une campagne présidentielle où le souverainisme est déjà bien représenté par l'extrême droite. La présidente de la région Île-de-France en est bien consciente, et à cinq jours du premier tour du scrutin, elle fait appel au vote utile afin de rapatrier les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan dans le camp de François Fillon. Sa stratégie est claire et son argumentaire choc, comme elle le confie dans L'Opinion, le 17 avril : "Les Français ont compris que Taubira avait fait perdre Jospin en 2002. Nicolas Dupont-Aignan est un instrument de la gauche pour nous faire perdre".



Le candidat souverainiste a d'ailleurs dénoncé les pressions fillonistes sur sa candidature, affirmant notamment sur BFM TV lors de son "Entretien d'embauche" du 14 avril dernier qu'il "n'était pas à vendre". "Un jour je publierai des SMS ahurissants, je ne suis pas à vendre, j'ai une autre conception de mon rôle", avait-il martelé. Crédité de 4 % d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, le candidat de Debout la France pourrait donc bien faire trébucher François Fillon. D'où l'insistance de Valérie Pécresse. "Voter pour lui, c'est une voix perdue pour l'alternance", déclarait-elle ainsi dans l'édition du 6 avril de Paris Match.

Plus facile

Et si la Parisienne fait campagne aussi durement, c'est que selon elle le vote utile marche. Lors des élections régionales de 2015, rappelle-t-elle pour L'Opinion, elle avait face a elle en Île-de-France une candidature de Nicolas Dupont-Aignan. "L'appel au vote utile, c'est ce qu'on a fait. Cela a fonctionné", affirme-t-elle. Sa liste LR-UDI-MoDem a enregistré 30,5 % des voix au premier tour, face au, 6,6 % du leader de Debout la France, trop faible pour se maintenir.

Un pari qui peut être gagné, Luc Chatel, porte-parole du candidat LR, soulignant que "50 % des voix [de Nicolas Dupont-Aignan] viennent de chez nous". Bernard Sananès, président d'Elabe, relève également dans l'Opinion que l'électorat de Debout la France reste au final le plus poreux, et est donc "plus facile à gagner pour Fillon" que l'électorat d'un Emmanuel Macron ou d'une Marine Le Pen.