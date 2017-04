publié le 17/04/2017 à 14:49

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'Agence France Presse (AFP) a publié une infographie qui présente le nombre d'années de mandats que cumule chacun des onze candidats.



En haut du podium se trouve Jean Lassalle. Le candidat du mouvement "Résistons !" cumule à lui seul 106,8 années dans la politique. Il est, par exemple, maire de Lourdios-Ichère depuis plus de quarante ans (26 mars 1977), il a été conseiller général des Pyrénées-Atlantiques pendant plus de 33 ans et vice-président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pendant dix ans, du 1er janvier 1991 au 18 janvier 2001.

En deuxième position nous retrouvons François Fillon qui accumule 105.3 ans de mandats politiques. Le candidat des Républicains a été, entre autres, député de Paris, ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Premier ministre, sénateur de la Sarthe, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, président du conseil régional des Pays de la Loire, président de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale etc. Au total, François Fillon a exercé une dizaine de fonctions dans la sphère politique française.



La médaille de bronze revient à Nicolas Dupont-Aignan qui rassemblé 56.5 ans de mandats. Le candidat du parti "Debout la France" (DLF) est la maire d'Yerres depuis le 25 juin 1995 (21 ans). Il a aussi été le président de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres pendant plus de 13 ans (2002-2015).



On retrouve en quatrième, cinquième et sixième position, Jean-Luc Mélenchon avec 55.5 ans de mandats cumulés, Marine Le Pen avec 34.7 années et Benoît Hamon qui rassemble 23.9 années de mandats en politique. Plus loin dans le classement on retrouve François Asselineau avec 7 ans de mandats, Nathalie Arthaud avec 6 ans de fonctions politiques et Emmanuel Macron avec ses deux ans de mandats en tant que ministre de l'Économie. Philippe Poutou et Jacques Cheminade n'ont quant à eux jamais exercé aucune fonction politique.