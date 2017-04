Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de RTL

publié le 18/04/2017 à 11:44

Nicolas Dupont-Aignan souhaite se poser en alternative à François Fillon. Invité sur TF1 dimanche 16 avril, le candidat à l'élection présidentielle a affirmé que s'il est élu président, sa première décision sera d'imposer "le casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élections". "Je n'accepte pas que dans notre pays on puisse avoir été condamné et être élu de la République. Si on veut redresser le pays, le problème de fond c'est de rétablir le lien de confiance, sans lequel il n'y a pas de démocratie, entre les Français et leurs dirigeants", a-t-il suivi.

"J'ai écrit une charte éthique que je publierai dans toutes les mairies de France", a-t-il affirmé.





Le candidat souverainiste s'était exprimé quelques jours auparavant sur la situation en Syrie. "Je ne crois plus personne au Moyen-Orient. Je suis très méfiant. Je suis M. Dupont-Aignan, je n'ai pas les services secrets, je ne suis pas à l'Elysée ni ministre, a-t-il déclaré sur BFMTV . Je ne vois pas pourquoi Bachar el-Assad aurait eu intérêt à faire cela. Je remarque seulement que c'est Daech, les Frères musulmans, al-Qaïda et la Turquie qui ont applaudi les frappes de Donald Trump", a ajouté Nicolas Dupont-Aignan.

