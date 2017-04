Nicolas Domenach : "Quand nos politiques croient aux astres"

publié le 05/04/2017 à 09:17

"Tout ce qui touche à la politique ainsi qu'aux arts, fussent-ils divinatoires, me passionne", confie Nicolas Domenach. "En écoutant Jean Luc Mélenchon, philosophe rationaliste, mais aussi très romantique, se féliciter de ses 'excellents horoscopes', je me suis dit qu'il fallait y voir de plus près", poursuit-il. "Pouvait-on faire confiance aux astres et à Mélenchon ? Ses horoscopes étaient-ils si fameux que cela, et étaient-ils crédibles ?"; demande-t-il.



Mardi 4 avril, "ce lion de Mélenchon était crédité d'une 'grande forme', et son horoscope précisait bien que 'ses chances professionnelles étaient à leur meilleur niveau'. Pas de doute, les astres lui étaient favorables, mais envers Marine Le Pen aussi qui est lionne", note le journaliste. Il rappelle que pour les poissons, "comme François Fillon et Philippe Poutou, très poisson chien et poisson chat, ça ne frétillait pas du tout puisqu'on leur recommandait de 'se méfier de leur intransigeance qui entraînerait de sérieux conflits'. Bien prévu, non ?".