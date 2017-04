L'horoscope du 5 avril 2017

publié le 05/04/2017 à 06:24

Bélier

Plus que d'habitude, vous serez sensible à ce qui est beau ainsi qu'aux personnes qui ont la classe et une belle allure. Vous les regarderez un peu avec envie. Du coup, les uns seront attirés par les vêtements ou les objets de marque, auront envie de se les offrir (et pourquoi pas, si vous avez les moyens), alors que les autres auront besoin de paraître, de ne montrer que les bons côtés de leur personnalité ou de leur physique. En conséquence, vous ferez particulièrement attention à votre apparence.

Taureau

Plus entêté et déterminé à rester inflexible que vous, il n'y aura pas. Ça passera ou ça cassera mais vous ne bougerez pas d'un iota, surtout né autour du 9 mai. On peut envier une telle solidité, une telle assurance dans vos convictions, mais à trop manquer de souplesse ça pourrait " casser ". Prenez du recul avant de refuser quelque chose sans même avoir discuté, ou si vous exprimez vos opinions en pensant qu'elles sont les seules valables.

Gémeaux

Vous aurez besoin de vous sentir écouté, d'entendre vos proches vous donner des conseils ou simplement vous dire des mots d'encouragement, surtout 3e décan. L'échange vous fera du bien, notamment si vous êtes avec quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Cela vous permettra de vous décharger un peu de ce qui pèse lourd sur vos épaules en ce moment. De plus, on pourrait vous donner des conseils pratiques pour éviter certains désagréments.

Cancer

Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous aurez besoin de résultats tangibles, concrets et d'ailleurs vous traiterez une affaire dont seul le rapport financier vous importera. Et vous aurez de très bons arguments lorsque vous discuterez, quel que soit votre décan. Mais il faut savoir qu'un aspect négatif entre Vénus et Saturne se met en place et que les résultats que vous obtiendrez seront loin de vous satisfaire. Mais vous ne pourrez pas obtenir plus pour l'instant.

Lion

La Lune se promène chez vous et va à l'encontre de votre désir de paraître et d'impressionner les autres. Elle vous demande en effet un peu de discrétion ! C'est quelque chose que vous sentirez, qui ne s'exprimera pas franchement, et vous écouterez vos petites voix intérieures car il vous semblera qu'elles ont raison. Il est possible que cela vous permette d'éviter une discussion où vous n'auriez pas le dernier mot et qui vous laisserait donc un peu mécontent (1er décan).

Vierge

Vous n'aurez qu'une envie, rester à l'écart, ne pas vous faire remarquer et observer les autres. Vous vous demanderez comment ils peuvent être aussi à l'aise ! Le problème c'est que vous vous regardez trop agir, que vous avez de vous une vision qui n'est pas juste et qui est dévalorisante par rapport aux autres. Ils ne sont pas plus à l'aise que vous, c'est vous qui vous mettez le plus souvent dans une position d'infériorité parce que vous vous comparez à eux à votre détriment.

Balance

Une agréable journée parce que vous vous sentirez amicalement entouré et qu'il y aura de la solidarité, de la fraternité dans l'air. Juste ce dont vous avez besoin ! Certains sont un peu bousculés par les astres cette semaine, en particulier ceux qui sont nés à la fin du 2e décan, autour des 11, 12, 13 octobre. Vous vous retrouvez, une fois encore, face à une situation qui vous angoisse parce qu'elle fait remonter des souvenirs désagréables et qui vous perturbent émotionnellement.

Scorpion

Une affaire sentimentale pourrait vous prendre la tête jusqu'à la fin du mois. Quelqu'un semble beaucoup vous plaire, mais il y a un gros obstacle à gérer. En effet, si Vénus est de retour en Poissons et donc très bien placée par rapport à vous, elle est aussi en dissonance avec Saturne et ne facilite rien. Mais il peut aussi être question d'argent, de moyens qui vous manquent pour atteindre l'un de vos objectifs : n'avez-vous pas mis la barre un peu trop haut ? (Comme souvent).

Sagittaire

L'appel du grand large se fera sentir et plus que jamais vous aurez besoin d'une bouffée d'air frais : on ne peut que vous souhaiter de bientôt partir en vacances. Ce serait l'idéal pour assouvir votre besoin de changer d'horizon qui, on le sait, est fréquent chez le pur Sagittaire. Toutefois, la conjoncture actuelle n'étant pas positive pour ceux du 3e décan qui sont nés après le 17 décembre, il se peut qu'ils soient frustrés dans leur désir parce qu'ils ne peuvent pas s'échapper en ce moment.

Capricorne

Vous passerez d'un extrême à l'autre dans le domaine émotionnel, mais rassurez-vous cela ne se verra pas. Vous savez très bien dissimuler vos états d'âme. On a même l'impression que vous êtes sans sentiments, que vous avez une grande distance avec les événements, les êtres, etc. Mais, évidemment, c'est une apparence et vous êtes autant sujet aux émotions dérangeantes que les autres. Aujourd'hui, en particulier, vous devrez dissimuler ce que vous ressentez.

Verseau

Les autres, partenaires ou associés auront leur importance aujourd'hui et à votre grand dam, vous constaterez que vous avez besoin d'eux pour progresser. Vous pensez souvent que vous pouvez vous en sortir tout seul, ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres... Mais il est vrai que vous êtes plus astucieux et plus rapide qu'eux. Néanmoins, il faut savoir aussi rester à leur niveau et vous inspirer d'eux, de leurs idées, de leurs comportements. Soyez observateur...

Poissons

Vous savez très bien adopter un profil bas quand c'est nécessaire et c'est ce que vous demande la conjoncture en ce moment ; 3e décan, ne faites pas de vagues. Vous le savez, vous recevez à présent Vénus dans votre décan, et non seulement elle est rétrograde mais elle est en dissonance avec Saturne. Tout désir, tout plaisir semble être barré sous cette conjoncture, alors prenez du recul momentanément et ne demandez pas trop à la vie. Ce n'est vraiment pas indiqué !