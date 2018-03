Nicolas Domenach : "22 mars 2018, 22 mars 1968 : rien à voir !"

et Loïc Farge

Rien de rien ! Pourtant, 22 Mars attaque ! On a cette date d'il y a cinquante ans qui clignote dans la tête comme un feu rouge. Une date qui fascine sans qu'on se souvienne souvent très précisément ce que ce fut ce 22 mars 1968 qui préfigura le tourbillon révolutionnaire de mai, et qui n'a apparemment rien de commun avec la journée de mobilisation de jeudi, quelle que soit son ampleur (et elle ne pourrait ne pas en manquer).



Mais suivez moi bien dans ce voyage au pays de nos souvenirs d'agitateur. Jeune lycéen, j'étais très engagé dans la lutte contre la guerre au Vietnam. Comme nombre de pitchouns de l'époque, j'étais très proche de l'ébullition.

Je me souviens parfaitement d'abord de l'agitation qui précéda ce 22 mars, jour où une grosse centaine d'enragés libertaires et situationnistes occupèrent la faculté de Nanterre.

Ils réclamaient d'avoir accès aux dortoirs des filles, ce qui peut faire rire aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que la loi Neuwirth autorisant la contraception datait de quelques mois. Il y avait une puissante aspiration à la mettre en pratique, et à obtenir ces libertés de comportement auxquelles rechignait le gaullisme vieillissant.



C'est ainsi que le ministre de la Jeunesse de l'époque, François Missoffe, avait été interpellé rudement par Daniel Cohn-Bendit quelques mois avant, alors qu'il inaugurait la piscine de Nanterre. "Vous présentez un rapport de 400 pages sans un mot sur la sexualité juvénile", lui lança le chef des enragés. "Si vous avez des problèmes, plongez donc dans l'eau", lui répondit le ministre.



"C'est le genre de réponses qu'on obtient dans les régimes fascistes", lui répliqua l'agitateur de génie, qui réussit donc avec l'occupation du 22 mars à faire fermer l'université nanterroise. Et la rumeur se répandit d'ailleurs, comme la preuve de son charisme d'exception, que "Dany le Rouge" avait une aventure amoureuse avec la fille dudit ministre, Françoise de Panafieu, qui aujourd'hui encore a toutes les peines du monde à couper la tête de ce canard.