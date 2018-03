SNCF : pourquoi tous les trains affichent "complets" les jours de grève ?

publié le 20/03/2018 à 16:13

Les trains devant circuler les jours où les cheminots ont prévu de cesser le travail ont été fermés à la réservation au mois d'avril. Sur le site Oui.sncf, ils sont en effet marqués comme étant "complets". La compagnie ferroviaire se prépare à un mouvement social d'ampleur annoncé par les syndicats : à partir du 3 avril, les cheminots ont prévu de faire grève deux jours sur cinq.



Sur le site de réservation Oui.sncf, un bandeau indique aux clients que "tous les trains circulant un jour de grève sont affichés en 'train complet' car fermés à la réservation". Ce n'est que lorsque les prévisions de circulation seront établies, la veille à 17h, qu'il sera possible de réserver un billet pour un jour de grève.

Cette organisation risque de faire mécaniquement grimper les prix. Lorsque les prévisions de trafic seront connues la veille d'un jour de grève à 17h, le nombre de réservation risque d'exploser d'un seul coup, le tout pour une offre de trains probablement réduite à cause de la grève.

Billets remboursables ou échangeables en avril

Les prix risquent également d'augmenter les jours entre les grèves. Selon les informations du Monde, la SNCF voudrait "réduire l’offre à environ 50% de la capacité des trains les jours de non-grève" et aurait décidé d'augmenter les prix ces jours-ci.



En revanche, pour les clients ayant déjà des billets pour le mois d'avril, la SNCF indique que les billets de TGV et Intercités peuvent être échangés ou remboursés "sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables et non remboursables".



Les cheminots manifesteront mardi 22 mars et entameront le 3 avril un mouvement de grève prévu pour durer jusqu'en juin. Ils protestent contre le projet de réforme de la SNCF du gouvernement, notamment contre la fin du statut de cheminot prévue pour les futures embauches.