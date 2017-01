Myriam El Khomri était l’invitée de RTL

INVITÉE RTL - La ministre du Travail répondait aux questions de Benjamin Sportouch.

12/01/2017

À quelques heures du premier débat de la primaire de la gauche, organisé par RTL et TF1 et L'Obs, les premières passes d’armes ont déjà commencé. Sur le réseau social Twitter, la ministre du Travail Myriam El Khomri s’est lancée dans la défense de sa polémique loi Travail face à Arnaud Montebourg.



Soutien affiché de Manuel Valls, la ministre du Travail a tenu à mettre en avant les mesures les moins critiquées à gauche de la loi : le compte personnel d’activité, le droit à la déconnexion, la garantie jeunes, les droits des travailleurs des plateformes digitales (sic) ou encore le compte d’engagement citoyen.



Parmi les candidats en lice, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg réclament l'abrogation de ce texte éminemment clivant à gauche. Vincent Peillon, de son côté, ne souhaite revenir que sur deux points du texte : la hiérarchie des normes et les accords d'entreprise, et la possibilité de moins rémunérer les heures supplémentaires.



