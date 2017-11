Macron respectera la tradition et prononcera un discours au Nouvel An

publié le 30/11/2017 à 10:47

On savait que la possibilité était étudiée. Emmanuel Macron serait assez convaincu de l'utilité de repousser d'un an les élections municipales. Une mauvaise information, selon laquelle le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que le scrutin ne serait finalement pas repoussé de 2020 à 2021, a circulé l'espace de quelques instants sur Twitter mercredi 29 novembre (la décision n'est, en réalité, pas encore prise). J'interrogeais à ce sujet un interlocuteur occasionnel du chef de l'État. "Dans mes dernières discussions avec lui, il était super favorable au report. Il considère que si l'on perd 2020, on perdra aussi 2021 de toute façon", m'a-t-il dit.



Traduction : alors que certains lui opposent le risque de faire encaisser une triple défaite à son camp, en regroupant les élections municipales, régionales et départementales la même année (en 2021), Emmanuel Macron estime au contraire que repousser d'un an les municipales augmentera de toutes façons ses chances de récolter les fruits de sa politique. Affaire à suivre.