Transports gratuits à Paris : "Hidalgo sort toute seule des idées de son chapeau"

publié le 22/03/2018 à 08:02

Pour les jours de grève, cette idée ne change pas grand-chose parce que les transports sont gratuits. Une bonne idée pour les autres jours ? Je vous réponds tout simplement que les transports, ça n'est jamais gratuit.



Les transports, cela coûte beaucoup d'argent, en entretien, en personnel, en gestion, en investissement. Vous savez, il n'y a pas une seule métropole dans le monde qui a essayé le transport gratuit. Il y a des communes moyennes, oui, en France d'ailleurs, comme Niort, Dunkerque ou Châteauroux, qui ont un réseau de transports qui, souvent, se limite aux bus.

Mais à Paris, où le transport est plus complexe - avec des bus, des tramway, des métros, des RER, et des vélos et des voies cyclables, etc. -, les financements sont tels que, pardon, la gratuité il y a forcément quelqu'un qui la paye.

Le coût du transport payé par les usagers, en Île-de-France, c'est-à-dire l'achat de leurs titres de transport, c'est près de 3 milliards d'euros. Alors si on parle de transports gratuits, on parle de transport "payé" par la Mairie de Paris. On parle donc de transport payé par le contribuable parisien. Donc dire c'est gratuit c'est déjà une fausse idée.



Une idée qui a été discutée ? Mais non ! Pour quoi faire ? Anne Hidalgo fait comme d'habitude : elle sort des idées de son chapeau sans en parler à personne. Alors que ce n'est pas elle, qui décide. Elle ne peut pas décréter toute seule. La tarification n'est pas de son ressort. Cela se gère au niveau de la région, qui est dirigé par son adversaire Valérie Pécresse.