publié le 28/03/2018

Ça sera dur pour elle, et formidable pour beaucoup. Car les bouchons ont sauté dans Paris - les bouchons de Champagne, attention pas ceux de la circulation, ne rêvons pas ! - à la lecture de ce sondage qui montrait qu'Anne Hidalgo était devenu impopulaire dans sa ville.



Mieux encore pour ses adversaires, il apparaissait qu'elle pouvait être battue en particulier par Benjamin Griveaux, le porte-parole macroniste du gouvernement, qui avait déjà tendance à marcher sur l'eau. Alors vous imaginez comme il peut planer.

Car il est très rare qu'un maire de grande ville voie son bilan aussi sévèrement sanctionné. Ce sont 58% de Parisiens(*) qui jugent négativement son action. La côte d'alerte est dépassée.

Ce n'est plus la Seine qui déborde. C'est le fleuve des mécontentements qui sort du lit de l'indifférence grognone pour menacer de tout emporter. Et d'abord Anne Hidalgo. C'est sur elle que se focalisent les colères, les râleries multiples. Car il y aujourd'hui presque autant de Parisiens que de sujets de mécontentements !

À commencer par les embouteillages, bien sûr. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les encombrements. Mais chacun a l'impression qu'elle les a aggravés. Pareil pour la malpropreté qui semble avoir pris le haut du pavé. Et l'on voit des rats partout, gros comme des chats. En revanche, les Vélibs se sont envolés, et les voies piétonnes ont été annulées.



La sorcière malfaisante de gauche socialiste

Anne Hidalgo est devenue la "Mère Emptoire" qui transforme l'or en plomb. Sauf pour les journaux, comme le Figaro Magazine, qui en ont fait leur tête de Turc récurrente en "une", puisqu'elle remplace à elle seule Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem comme sorcière malfaisante de gauche socialiste.



La maire de la capitale capitalise les oppositions, en particulier de droite, mais aussi du centre et de gauche. Car son caractère hidalgo, c'est-à-dire autoritaire et tranchant en l'occurrence, comme celui d'un autre Catalan célèbre, a fini par hystériser contre elle, y compris nombre de ses partisans.



(*)L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.105 personnes, de 18 ans et plus, en ligne du 19 au 22 mars. La marge d'erreur est entre 1,4 et 3,1%.