publié le 20/05/2018 à 03:23

C'est un "nous" qui a donné au tweet d'un membre du gouvernement une dimension particulière. Jeudi 17 mai, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi a publié sur son compte Twitter un message à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transophobie, où il utilisait le "nous" pour désigner les personnes victimes d'homophobie.



"L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre", avait-il écrit. Interrogé peu de temps après par franceinfo, il avait clairement évoqué son homosexualité. "Si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais".

Samedi, il a précisé pourquoi il avait publié ce message. "En tant que membre du gouvernement, je voulais apporter mon soutien comme l’ont fait le président de la République et les ministres de l’Éducation, des Sports ou de l’Égalité femmes-hommes. Je l’ai fait, en outre, presque naturellement. Je n’ai jamais caché que j’étais pacsé depuis 2015", a-t-il indiqué au Parisien.

Au cours de cette interview, le secrétaire d'État a confié avoir lui-même été victime d'homophobie. "Comme tout jeune qui grandit et qui comprend qu’il est homosexuel ou d’identité de genre différente, j’ai dû affronter au collège et au lycée des remarques, des insultes." Et d'ajouter : "J’ai la conviction que l’homosexualité n’est plus taboue aujourd’hui".