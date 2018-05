Schiappa et Flessel forment un couple pour une photo contre l'homophobie

publié le 17/05/2018 à 17:20

Laura Flessel et Marlène Schiappa, en couple le temps d'une photo. Cette initiative a été dévoilée à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, ce jeudi 17 mai 2018. Sous l’œil du photographe Olivier Ciappa, la ministre des Sports et la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes ont incarné un couple lesbien pour lutter contre les discriminations.



Pris au moment de leur nomination au gouvernement, il y a un an, le cliché a été partagé par les deux femmes sur Twitter. "La lutte contre l'homophobie est un combat que nous poursuivons avec Marlène Schiappa", écrit Laura Flessel en publiant la photo.

C'est dans le cadre du projet Couples imaginaires qu'Olivier Ciappa a eu l'idée de les faire poser ensemble. Engagé contre les discriminations, l'artiste milite depuis plusieurs années contre l'homophobie grâce à ses photographies, comme avec cette exposition, vandalisée à Toulouse en 2015.

La lutte contre l’homophobie est un combat que nous poursuivons avec @MarleneSchiappa. Je la félicite également pour le vote sa loi #LoiSchiappa #17mai #homophobie #ExAequo pic.twitter.com/KyL43UQnQj — Laura Flessel (@FlesselLaura) 17 mai 2018

Avec @FlesselLaura nous avons formé un couple au moment de notre nomination au gouvernement il y a 1 an pour l’objectif du grand artiste @OlivierCiappa et ses « Couples de la République » engagés contre les discriminations & pour l’amour

¿ dévoilée aujourd’hui #17mai #LGBT ¿ pic.twitter.com/wb5NRoRKJx — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 17 mai 2018

Dans le cadre de cette série de photographies, plusieurs autres personnalités se sont prêtées au jeu. On peut notamment voir Roselyne Bachelot poser avec Audrey Pulvar, Julie Gayet et Helena Noguera ou encore Elie Semoun et Jean-Paul Rouve.