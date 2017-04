Pour François Hollande, "cette campagne sent mauvais"

publié le 12/04/2017 à 12:14

Il se faisait jusque-là discret dans les médias pendant cette campagne présidentielle. François Hollande sort de sa réserve en accordant une interview au Point, qui sera publiée jeudi 13 avril, et dont Le Monde publie des extraits. Le président de la République s'est également rendu dans les locaux de Konbini, où il s'est exprimé face à des jeunes dans une vidéo, qui sera prochainement diffusée dans son intégralité.



Si François Hollande prend la parole maintenant, ce n'est pas un hasard. La percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages l'aurait poussé à sortir du silence. Dans l'entretien donné au Point, il critique notamment le candidat de La France insoumise. "Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", lance-t-il à l'encontre de celui qui oscille entre 18 et 19% des intentions de vote au premier tour.

Celui qui semble redouter un second tour opposant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen confie que "cette campagne sent mauvais". Il adresse une mise en garde voilée contre le candidat de "la France Insoumise". "Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", a-t-il déclaré.



Mais pour autant, il ne prend pas position, que ce soit pour Benoît Hamon ou Emmanuel Macron. Il dit vouloir "faire confiance à l'intelligence des Français". Le président de la République considère toutefois que "la politique a besoin de renouvellement", en référence au parti créé par Emmanuel Macron. Il ajoute avoir trouvé le pari de son ancien ministre de l'Économie "pour le moins audacieux".