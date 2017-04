François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le 25 juin 2016

Cinq ans après, les regrets. Pour la première fois, à un mois du terme de son quinquennat, François Hollande est revenu sur le jour de la passation de pouvoir entre son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, et lui. Le 15 mai 2015, François Hollande devient officiellement chef de l'État après avoir battu le Président sortant au second tour de l'élection présidentielle. Dans le documentaire Moi candidat, diffusé mercredi 5 avril sur Canal+, les réalisateurs Jean-Baptiste Péretié et Ludovic Vigogne interrogent le président de la République à ce sujet. Des images qui n'ont pas été retenues au montage mais que le site de L'Opinion diffuse.



"Je l'ai raccompagné, mais je n'ai pas raccompagné Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture, comme il l'avait fait pour Jacques Chirac", attaque François Hollande. "Je pensais que je n'étais pas dans la même relation que celle de Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac, dont il avait été ministre. Je le regrette, parce que je ne voulais surtout pas donner le sentiment d'être discourtois à l'égard de mon prédécesseur."

Une attitude que lui a longtemps reproché l'ancien ministre de l'Intérieur. Invité d'Europe 1 le 26 septembre 2016, alors qu'il était en campagne pour la primaire de la droite et du centre, Nicolas Sarkozy avait évoqué cet épisode, expliquant qu'il avait jugé qu'il s'agissait d'un manque de "courtoisie" à son égard. Dans la vidéo, François Hollande déclare également qu'il ne voulait "surtout pas donner cette impression". "Mais si je l'ai donnée, j'en ai été vraiment désolé parce que c'était pas du tout l'attitude que je voulais avoir."