publié le 08/06/2017 à 17:09

Ce n'est pas une nouveauté, les relations entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas exactement au beau fixe. La campagne présidentielle qui vient de s'écouler avait déjà été l'occasion de le constater, mais, à quelques jours des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas de mots assez durs pour critiquer le précédent locataire de l'Élysée.



Dans un entretien fleuve accordé à Society, paru le 8 juin, l'ancien socialiste, candidat à l'élection présidentielle à deux reprises en 2012 et 2017, est interrogé à propos de son appel en 2012 à voter en faveur du camp socialiste, représenté par François Hollande, au second tour de l'élection présidentielle. "Je m'en moque de François Hollande. Un pauvre type. La plus éminente médiocrité du PS des années 2000", assène le candidat aux législatives dans les Bouches-du-Rhône.

Des attaques verbales qui n'avaient jamais été si violentes

Jean-Luc Mélenchon, qui a quitté le parti de la rue de Solférino en 2008, en profite pour donner son sentiment sur le passé de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du parti d'Épinay. "Mais lui, pendant ce temps-là, une petite pizza avec celui-là, des raviolis avec l'autre, et les fêtes de la Rose par dessus tout ça... Il a été au bon endroit au bon moment. (...) C'est le genre de gars qui devait arracher les ailes aux mouches quand il était gamin. C'est ça, sa psychologie. Ça l'amuse de rouler les gens et de les voir se débattre."

Une rancœur tenace à l'égard de François Hollande mais qui ne semble pas s'étendre à d'autres caciques du Parti socialiste, puisque Jean-Luc Mélenchon a refusé de tacler son adversaire socialiste aux législatives, Patrick Mennucci le 7 juin, lors d'un débat organisé par France 3 Provence-Alpes. "Je ne suis pas venu ici pour contrer les intentions de monsieur Mennucci pour qui j'ai du respect."