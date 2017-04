publié le 11/04/2017 à 23:13

C'est une affaire de plus en marge de la campagne de François Fillon. Hugo Clément et Louis Morin, respectivement journalistes à Quotidien et au Petit Journal, ont finalement porté plainte contre un responsable du service d'ordre et un "militant", après des violences en marge du meeting parisien de François Fillon, dimanche 9 avril, d'après source policière citée par l'AFP. Des images diffusées lundi sur Canal+ ont montré cette expulsion violente pendant laquelle une caméra et un téléphone ont été "cassés", comme l'avait indiqué le journaliste sur Twitter.



"On a appelé la police et on a déposé plainte pour les menaces, les violences et les dégâts matériels", a précisé Louis Morin, confirmant une information de L'Express. Hugo Clément, son confrère de Quotidien, l'émission de Yann Barthès diffusée sur TMC, a pour sa part indiqué sur son compte Twitter avoir déposé plainte contre un "militant" après avoir été giflé lors du même meeting. Il avait déjà annoncé, sur le plateau de Quotidien, avoir fait les démarches auprès d'un commissariat.

De source policière, l'AFP confirme le dépôt de plainte des deux journalistes au commissariat du 15e arrondissement de Paris. L'agent de sécurité visé par l'une des deux plaintes, âgé de 39 ans, a été placé en garde en vue après les faits, comme l'avait écrit Hugo Clément sur Twitter, auditionné puis remis en liberté, selon cette même source citée par l'AFP.