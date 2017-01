VIDÉOS - "Violent", "misogyne"... Yann Barthès tacle Cyrille Eldin

Le présentateur de "Quotidien" est revenu dans son émission du 23 janvier sur le comportement de l'animateur du Petit Journal à l'égard d'une de ses journalistes pendant la soirée du premier tour de la primaire de la gauche.

La guéguerre continue entre Cyrille Eldin et Yann Barthès. Après l'altercation entre le présentateur du Petit Journal et une journaliste de l'émission Quotidien, dirigée par l'ancien trublion de Canal Plus, lors de la soirée du premier tour de la primaire de la gauche, les deux hommes se sont répondus par émission interposée.



Le 23 janvier, accueillant sur le plateau, la journaliste Camille Crosnier, celle-là même qui s'est embrouillée avec Cyrille Eldin aux abord du QG de Benoît Hamon, Yann Barthès a lancé une pique cinglante à son concurrent. "À part tomber sur un collègue un peu relou, même totalement relou, un peu violent, misogyne et malpoli, tout s'est bien passé ?", a-t-il ainsi demandé à la jeune femme. Considérant sans doute que sa réplique était assez acerbe, le présentateur ne s'est pas étendu davantage sur la question.

Quelques minutes plus tard, Cyrille Eldin a lui aussi commenté l'altercation de la veille, à deux reprises. En arrivant sur le plateau du Petit Journal, le présentateur a choisi l'ironie : "je m'excuse, pardon, merci pour cet accueil chaleureux que je ne mérite pas car je suis un monstre. Pardon, je l'avoue", a-t-il ainsi lancé à l'assistance. Et en fin d'émission, alors qu'il s'apprêtait à rendre le micro, l'animateur a décidé d'imiter l'altercation de la veille, en faisant mine de demander à sa collègue Sandrine Calvayrac d'arrêter de l'interrompre pendant qu'il parlait. Et de lui répondre lorsqu'elle celle-ci lui fait une remarque : "je suis peut-être un voyou, mais j'ai du savoir vivre moi". Avant d'ajouter, en conclusion : "Bon, je te prie de m'excuser".