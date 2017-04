publié le 10/04/2017 à 10:52

"Bonne ambiance", conclut sur Twitter Hugo Clément, journaliste à Quotidien, l'émission diffusée sur TMC et présentée par Yann Barthès. "À la fin du meeting Fillon, ce militant à gauche m'a mis une gifle gratuitement. Une autre équipe s'est fait casser la caméra", écrit-il en légende d'une photo où on aperçoit ledit militant apparemment mécontent de la présence de l'équipe de Quotidien.



Hugo Clément précise dans un second tweet que "la sécurité est rapidement intervenue et que plusieurs élus sont venus présenter leurs excuses". D'autres journalistes, du Petit Journal cette fois, expliquent quant à eux avoir été violemment pris à partie par la sécurité du meeting. Bilan pour l'équipe de Cyrille Eldin "agressée par un membre de la sécurité au meeting de François Fillon" : "Caméra et téléphones cassés", est-il précisé dans un tweet de Louis Morin, journaliste de l'émission de Canal +.

Hugo Clément explique d'ailleurs que ce "membre de la sécu privée employée par Les Républicain est en garde à vue ce soir à Paris". Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce journaliste est violemment pris pour cible par des militants. Entre exclusions, bousculades, coups de parapluie ou de drapeaux français, Hugo Clément est régulièrement malmené lors des meetings de candidats à l'élection présidentielle.

A la fin du meeting Fillon ce militant à gauche m'a mis une gifle gratuitement. Une autre équipe s'est fait casser la caméra. Bonne ambiance pic.twitter.com/kEi4csvnCK — Hugo Clément (@hugoclement) 9 avril 2017

Notre équipe vient d'être agressée par un membre de la sécurité au meeting de François Fillon. Caméra et téléphone cassés pic.twitter.com/H944HlfGzr — Louis Morin (@Louis_Morin) 9 avril 2017