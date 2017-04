VIDÉO - "Le Petit Journal" publie des images de l'agression de son journaliste

publié le 11/04/2017 à 10:46

Après les révélations, les images. Dès dimanche 9 avril, un journaliste du Petit Journal de Canal + avait révélé avoir été agressé en marge du meeting parisien de François Fillon, Porte de Versailles. Lundi 10 avril, les équipes de l'émission de Cyrille Eldin ont diffusé des images de la scène.



"Vous sortez, on vient de recevoir des ordres !", assène un membre du service de sécurité de François Fillon au journaliste Louis Morin avant de saisir l'objectif de la caméra. On voit ensuite Louis Morin porté jusqu'à la sortie, et qui, une fois dehors, essaye de filmer la scène avec son téléphone portable. L'appareil est alors violemment projeté par terre d'un coup de main d'un vigile, qui crie "filme-pas !". Une caméra et un téléphone ont donc été détruits lors de cette altercation, qui n'est même pas du fait de militants en colère mais bien du service de sécurité du candidat.

Lors de la diffusion de l'émission, lundi 10 avril, Cyrille Eldin a toutefois précisé que des excuses avaient été présentées de la part du camp de François Fillon. Le Petit Journal n'est pas le seul à avoir subi des violences lors de cette rencontre. Son concurrent de TMC, Quotidien en a aussi fait les frais. C'est cette fois un sympathisant du candidat de droite qui a asséné une gifle au journaliste Hugo Clément. En plateau, Yann Barthès a annoncé avoir porté plainte pour "violences volontaires". Là aussi, des excuses ont été présentées.

[¿ VIDEO] Quand notre journaliste @Louis_Morin se fait agresser par les membres de la sécurité du meeting de @FrancoisFillon #LPJ pic.twitter.com/aBac8bn89K — Le Petit Journal (@LPJofficiel) 10 avril 2017