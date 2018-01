Marlène Schiappa, une ministre au féminin singulier

publié le 18/01/2018 à 19:41

Lorsqu'elle était adjointe au maire du Mans, on l'a vue plus d'une fois débarquer au conseil municipal avec ses deux filles et leurs coloriages. Son mari était au travail : alors à la guerre comme à la guerre. On lui a dit : "faites comme les autres, attendez la retraite pour faire de la politique" mais Marlène Schiappa n'attend pas, elle fonce.



C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a fondé son blog à succès "Maman travaille". À l'époque, elle travaillait chez Euro RSCG. Les réunions, c'était toujours à 18h. L'heure de la crèche. Elle a donc claqué la porte.

"Maman travaille". Tout est dans le titre : Marlène Schiappa est une maman, à 110%. Et c'est une grosse bosseuse, une touche-à-tout. Romans, essais, conférences... "Ne rien faire m'oppresse" dit-elle. Sa vie, très bien remplie, est organisée dans un tableau Excel. Bref, le féminisme, chez elle, ce n'est pas une idéologie, c'est du vécu. Celui d'une maman hyperactive, et celui d'une fille de la cité.

Un profil politique singulier

Au gouvernement, elle est la seule qui est allée à l'école en ZEP et qui a grandi dans un HLM. Elle a intégré le meilleur lycée du 16ème parce qu'elle faisait du latin et du russe. C'est une vraie littéraire : 18/20 au bac mais pas de grande école. Juste un diplôme de communication.



Cela dit la politique, elle la pratique depuis toujours. Son père corse est un historien de la libre pensée : manif et tractage. "Enfant, dit-elle, je croyais que Trotsky et Marx étaient des amis". Au Mans, elle était sur une liste PS, et elle a immédiatement adhéré à En Marche. À ce moment-là, elle préparait un doctorat sur la mise en abyme chez Flaubert.

Au ministère, des débuts difficiles

On la décrit comme une "panthère rose sortie d'une crique sicilienne", une "pom-pom girl à la chevelure de lionne". Le site Atlantico va même jusqu'à la traiter de "reine de salopes", parce qu'elle aurait écrit des romans érotiques sous pseudo.



Dans le même temps, elle accumule les bourdes. Comme cette balade nocturne porte de la Chapelle en robe ultra-courte, pour alerter sur le harcèlement. On la dit brouillonne, cavalière... Depuis, elle a appris.



Elle surveille son langage et attache ses cheveux. Tout cela sans perdre sa singularité, ses talons compensés, son goût pour la boxe. Sa superstition : elle porte toujours autour du cou un pendentif corse pour éloigner le mauvais œil. Elle a la phobie de l'avion, et elle n'a pas le permis, elle aime marcher. Une marcheuse, évidemment.