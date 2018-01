publié le 01/01/2018 à 10:56

"Pour 2018, des recrutements sans 'qui va garder vos enfants ?' des salaires équivalents à postes équivalents, plus de femmes à la gouvernance des entreprises : bref, nous continuerons à exiger et à favoriser l’égalité femmes/hommes au travail, condition de l’émancipation de toutes !", a publié Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur son compte Twitter une heure à peine après le début de l'année 2018.



Dans ses premiers vœux pour 2018, Marlène Schiappa s'est alignée sur la ligne directrice d'Emmanuel Macron. Elle a également adressé "toutes [ses] pensées vers les femmes qui vivent des violences et n’ont pas la possibilité, les soutiens... pour en sortir".

Marlène Schiappa a alors assuré que l'État "fera tout pour y mettre fin" avant de rappeler que, selon elle, "c’est toute la société qui doit se ressaisir face aux violences sexistes. Que 2018 soit l’année de ce ressaisissement", termine Marlène Schiappa avant de souhaite "une belle et douce année" à celles et ceux qui la suivent sur le réseau social.



Et à vous qui débattez et partagez toute l’année sur Twitter: une belle et douce année...

Pace e salute ! https://t.co/KVt8Xa2pjZ — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 1 janvier 2018