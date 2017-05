Marine Le Pen sur RTL : "Ce qui vient de mon père ne me blesse plus"

publié le 05/05/2017 à 08:21

Même à deux jours du second tour de l'élection présidentielle, les relations entre le "Menhir" et sa fille ne semblent pas apaisées. Celle qui marche pourtant dans les traces de son père après avoir pris sa succession à la tête du FN et en étant au second tour du scrutin, 15 ans après lui ne trouve plus grâce à ses yeux. Au micro de RTL, Jean-Marie Le Pen a d'ailleurs estimé, au lendemain du débat de l'entre-deux-tours du mercredi 3 mai, que sa fille avait "manqué de hauteur".



Interrogée par Élizabeth Martichoux au dernier jour de la campagne, ce vendredi 5 mai, Marine Le Pen a réagi à ce commentaire acerbe. "Mon père ne multiplie pas les compliments à mon égard. Ce qui vient de lui ne me blesse plus", a asséné la candidate d'extrême droite, sans s'étendre davantage sur la saillie du cofondateur du Front national.



Sans pour autant donner l'ascendant à Emmanuel Macron lors du débat, en concédant que "c'était peut-être à (son) avantage", Jean-Marie Le Pen avait également déclaré à l'égard de la rencontre entre les deux finalistes que s'il avait été l'arbitre, il aurait dit que c'était "un match nul". Un "match" très remarqué pour les nombreuses tensions et attaques personnelles, notamment lancées par Marine Le Pen. Agressivité, sur laquelle elle est revenue au micro de RTL, ce vendredi 5 mai.