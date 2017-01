INVITÉE RTL - La candidate du Front nationale à l’élection présidentielle répondra aux questions d’Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.

par Geoffroy Lang publié le 16/01/2017 à 06:35

La gauche de gouvernement s’apprête à désigner son candidat les 22 et 29 janvier, et Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon font campagne depuis plusieurs semaines. Marine Le Pen, elle, est en train de passer à la vitesse supérieure. Si la candidate du Front national avait déclaré officiellement en septembre dernier que sa campagne débuterait à Lyon lors d'une convention, les 4 et 5 février 2017, Marine Le Pen se doit d’occuper le terrain pour ne pas être éclipsée par ses rivaux.



En ligne de mire, François Fillon, pressenti pour se retrouver face à la présidente du Front national au second tour la présidentielle en mai prochain, mais aussi Emmanuel Macron, perçu comme "un adversaire de rechange en cas de second tour" par l'équipe de la candidate frontiste.



Dans un article de son blog "Carnets d'espérances" en date du 10 janvier, Marine Le Pen s’est d’ailleurs fendue d’une charge cinglante à destination de ces deux adversaires sur la santé et l'accès au soin.



Marine Le Pen sera l’invitée de la matinale de RTL ce lundi 16 janvier et répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.

