Marine Le Pen a rendu visite à son père, toujours hospitalisé

publié le 19/06/2018 à 11:17

Marine Le Pen a rendu visite à son père Jean-Marie Le Pen, toujours hospitalisé, dimanche 17 juin. Cette visite de la présidente du Rassemblement national, jour de la fête des pères, avait un caractère "strictement familial", a précisé à l'AFP Lorrain de Saint Affrique. "Il s'agissait d'une visite affectueuse et affective". Elle était accompagnée de deux de ses trois enfants et d'une nièce, selon la même source.



La présidente du RN et Jean-Marie Le Pen, qui a cédé en 2011 à sa fille les rênes du parti qu'il a cofondé en 1972, "ont complètement divergé sur le plan politique mais ça n'a jamais pris une dimension personnelle", a souligné Lorrain de Saint Affrique.

Le président du Front national pendant près de 40 ans avait été exclu du parti en 2015 après des propos polémiques répétés sur les chambres à gaz, puis déchu de la fonction de président d'honneur du parti au congrès de mars. Il conteste la ligne de sa fille et le changement de nom du FN.

La dernière rencontre, fortuite, entre le père et sa fille a eu lieu dans un aéroport à Strasbourg début 2016, raconte Lorrain de Saint Affrique. Jean-Marie Le Pen, hospitalisé depuis le mardi 12 juin dans un établissement près de Paris, est suivi pour des "complications" d'une grippe contractée début avril, qui avait été suivie d'une "complication pulmonaire dangereuse" et lui avait valu d'être déjà hospitalisé.



Pour autant, il "va bien" et n'est "pas dans un état ultime". Il espère sortir de l'établissement dans la journée, afin de pouvoir fêter ses 90 ans mercredi, jour de son anniversaire, selon son conseiller. "Cette fois il s'ennuie, même s'il regarde la Coupe du monde" de football.