Marine Le Pen : "Ce que fait Donald Trump m'intéresse"

INVITÉE RTL - Aperçue à la Trump Tower lors de son déplacement à New York, Marine Le Pen n'a pas rencontré Donald Trump malgré un intérêt politique certain.

> Marine Le Pen : "L'idée d'accueillir des migrants et laisser des SDF français dehors me révulse" Crédit Image : RTL / Frédéric Bukajlo / SIPA PRESS Crédit Média : Elizabeth Martichoux Télécharger

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 16/01/2017 à 10:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cette visite n'est pas passée inaperçue. Philippe Corbé, notre correspondant aux États-Unis, a suivi le déplacement de Marine Le Pen aux États-Unis. Si bien qu'il se trouvait dans la Trump Tower lors de la visite de la présidente du Front national dans la tour du magnat de l'immobilier, qui entrera officiellement à la Maison Blanche le 20 janvier prochain.



Une présence qui a largement fait parler. "Ce déplacement n'était pas à mon agenda de campagne, c'était un déplacement privé. J'avais un certain nombre de personnes à voir. Des personnes qui souhaitaient m'interroger et accessoirement, participer à ce qui est en train de se passer en France. Je les ai donc rencontrées pendant trois jours", explique-t-elle au micro de RTL. Avant de poursuivre : "Je prépare ma campagne mais aussi mon quinquennat. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que j'aille dans un certain nombre de pays pour rencontrer des gens qui souhaitent me voir".



Pourtant, elle ne cache pas sa proximité avec le nouveau président américain. "Ce que fait Donald Trump m'intéresse. Pour cause, il met en place la politique que j'appelle de mes vœux depuis très longtemps et notamment la politique de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent (...) C'est exactement ce que je souhaite faire, c'est ce pourquoi je plaide et je suis très intéressée mais je n'ai pas demandé à le rencontrer".