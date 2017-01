REPLAY - INVITÉE RTL - La présidente du Front national critique la politique migratoire mise en place par le gouvernement et milite pour une préférence nationale.

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 16/01/2017 à 08:23

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Je fais le choix de privilégier les Français". Invitée de RTL ce lundi 16 janvier, Marine Le Pen a largement critiqué la politique migratoire de la France, à l'heure où le pays s'apprête à affronter une vague de grand froid. Une météo difficile qui pose la question des dispositifs d'urgence afin de venir en aide aux personnes les plus démunies. "Le problème a été clairement posé sur la table par la Cour des comptes, dans un rapport d'avril 2015 : la saturation du dispositif d’accueil de demandeurs d’asile conduit à un report conséquent des demandes sur l’hébergement d’urgence de droit commun. Il en résulte un effet d’éviction de personnes sans domicile qui auraient dû bénéficier d’une place".



Une idée inconcevable pour la présidente du Front national : "L'idée d'accueillir des migrants et laisser des SDF français dehors me révulse (...) Je fais le choix de privilégier les Français parce que je pense que c'est vers eux que nous devons diriger notre solidarité nationale". Cette situation actuelle est donc "la conséquence d'une politique irresponsable", déplore Marine Le Pen.