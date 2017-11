publié le 15/11/2017 à 08:50

Les principaux partis, dont Les Républicains, ont renoncé à demander l'abrogation du Mariage pour tous, adopté sous François Hollande en 2013. Invitée de RTL mercredi 15 novembre, Madeleine de Jessey, présidente de Sens commun, émanation de la Manif pour tous aujourd'hui associé au parti de droite, "reste opposée à cette loi (...) mauvaise", bien qu'elle comprenne que LR "puissent estimer qu'il y a des sujets plus prioritaires."



Sans sourciller, la jeune femme de 28 ans dit persister sur sa ligne. "On ne renonce pas à être opposé au Mariage pour tous. On estime que donner un droit à l'enfant à des couples homosexuels conduit ensuite à la PMA (procréation médicalement assistée, ndlr) et la GPA (gestation pour autrui, ndlr). Il faut bien comprendre que tout est lié. Cette loi étant une boîte de Pandore vers d'autres dérives, nous estimons qu'il faut revenir dessus."

Enseignante dans le civil, Madeleine de Jessey en appelle dorénavant aux intellectuels. "Sur la question du Mariage pour tous, c'est un combat culturel qui doit être gagné pour que le combat politique puisse suivre. C'est au monde de la culture, aux intellectuels, de changer les mentalités sur ce sujet."