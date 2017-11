Le président de Sens Commun démissionne

publié le 10/11/2017 à 09:15

"Je démissionne de la présidence de Sens Commun", a simplement affirmé Christophe Billan au Figaro. Le désormais ex-président de Sens Commun, qui avait suscité une polémique en se déclarant prêt à collaborer, sous certaines conditions, avec Marion Maréchal-Le Pen, a annoncé jeudi 9 novembre au quotidien qu'il démissionnait de la présidence du mouvement affilié au parti Les Républicains. Sens Commun est l'émanation politique de La Manif pour tous.





"Le bureau politique et le comité stratégique du mouvement m'ont renouvelé leur soutien à trois reprises et s'apprêtaient à le faire une quatrième fois lundi 6 novembre. Je suis très touché par cette loyauté", a-t-il d'abord confié avant d'expliquer son départ : "Mais tant que je reste un point de crispation, Sens Commun ne peut pas remplir sa fonction, qui est de peser sur le débat des idées". Selon lui, "il faut sortir de cette espèce de procès stalinien, de cette tempête dont le but est de réduire au silence Sens Commun. Ensuite, je veux recouvrer ma liberté de parole (...) Mais je reste un adhérent fidèle du mouvement".



Christophe Billan a aussi répondu à la polémique concernant la potentielle main tendue au FN, qu'il réfute. "Jamais, à titre personnel ou comme président de Sens Commun, je n'ai tendu la main au FN, qui constitue à mes yeux une impasse". Il estime "indispensable d'avoir une clarification doctrinale de la droite".