et Loïc Farge

publié le 13/11/2017 à 07:42

Christophe Billan, président de Sens Commun, a annoncé la semaine dernière sa démission dans les colonnes du Figaro après que ses propos sur l'éventualité d'une alliance avec Marion Maréchal-Le Pen ont suscité une vive polémique dans les rangs des Républicains. Il sera remplacé, au moins temporairement, par la porte-parole et co-fondatrice du mouvement issu de la Manif pour Tous, Madeleine de Jessey.



Cela n'a pas manqué de faire s'étrangler certains opposants de Sens Commun, puisque Madeleine de Jessey était notamment fait remarquer en 2016 en donnant une interview croisée à l'hebdomadaire Famille chrétienne avec Marion Maréchal-Le Pen, dont elle est une ancienne camarade de classe.

Elle y déclarait notamment, sur la question de l'union des droites : "Je trouve l'aspiration tout à fait légitime et bonne". Et c'est là que RTL vous ressort un vieux dossier. De source très proche de cette affaire, avant de donner cette interview, Madeleine de Jessey avait demandé son autorisation à l'époque à un certain Laurent Wauquiez. Une autorisation qu'elle a donc obtenue - officieusement bien sûr - par le même Laurent Wauquiez, qui avait plaidé pour son entrée (avec succès) au bureau politique des Républicains.