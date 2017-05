publié le 02/05/2017 à 11:53

Message reçu cinq sur cinq. Depuis le début de la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle, Manuel Valls a lancé plusieurs appels du pied à Emmanuel Macron, en lui signifiant qu'il était prêt à faire partie de sa majorité gouvernementale. Mardi 2 mai, le candidat à la présidentielle a fait savoir à son ancien premier ministre qu'il était disposé à le recevoir au sein du mouvement "En Marche !" et l'investir sous cette étiquette aux élections législatives. À une condition toutefois : qu'il claque la porte du Parti socialiste. "On a eu des désaccords mais si Manuel Valls est prêt à participer à cette majorité présidentielle et à quitter le PS, il le pourra", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une interview accordée à BFMTV.



Député de l'Essonne, Manuel Valls a jusqu'ici indiqué son souhait de rester au sein du Parti socialiste, en pleine reconstruction après les déchirements de la campagne du premier tour et l'échec cuisant de Benoît Hamon (6,36%). "On n'efface pas une vie politique, un engagement en quelques heures, en quelques jours (...) J'ai été désigné par le PS et personne ne peut m'enlever cette étiquette", a-t-il signalé, tout en enjoignant son camp à se "dépasser".

Emmanuel Macron s'est toutefois montré très clair : participer à une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale n'est pas synonyme de présence dans l'équipe gouvernementale. Comme ce fut le cas fin mars, lorsque Manuel Valls lui a apporté son soutien, le candidat a rappelé sa volonté de "renouveler" le paysage politique français. Il s'est ainsi montré très explicite : l'ancien premier ministre "ne sera pas" dans son gouvernement.