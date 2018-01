publié le 19/01/2018 à 07:16

Ardent défenseur du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Manuel Valls ne s'est pas encore exprimé depuis l'abandon du projet. Un abandon officialisé par le Premier ministre Édouard Philippe mercredi 17 janvier.



Il y a peu, Manuel Valls déclarait encore qu'abandonner ce projet serait "une erreur". Il avait d'ailleurs voulu, lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur en 2012, faire évacuer la ZAD. Mais l'opération, baptisée César, avait été stoppée à la demande de François Hollande et Jean-Marc Ayrault, premier ministre à l'époque. Le dossier Notre-Dame-des-Landes était en tout cas un dossier empoisonné qu'avait légué son gouvernement à la nouvelle majorité.

Manuel Valls sera aussi interrogé sur l'orientation prise par le gouvernement quant à l'immigration. Baptisée "asile-ammigration", le dispositif fait débat du fait de sa rigueur. Plusieurs éléments le composant vont dans le sens d'un durcissement de l'accueil des migrants. La retenue administrative pour vérification du droit au séjour sera augmentée de 16 à 24 heures et les "pouvoirs d’investigation" des policiers seront renforcés.

Des éléments qui vont dans le sens de la politique qu'avait défendue Manuel Valls. Il avait d'ailleurs pris position en faveur du projet de circulaire de Gérard Collomb, l'actuel Gardes des Sceaux. " Pour faire vivre le droit d'asile, il faut pleinement distinguer ceux qui ont droit à l'asile, ceux qui sont déboutés du droit d'asile et qui ensuite seront normalement et logiquement, de manière humaine, renvoyés dans leur pays. Et aussi bien distinguer l'asile de l'immigration".

>> Manuel Valls répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.