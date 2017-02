publié le 28/02/2017 à 14:54

Une alliance et après ? François Bayrou et Emmanuel Macron ont décidé de s'allier en vue de l'élection présidentielle. Exit donc les envies présidentielles du président de MoDem. Lors d'une prise de parole commune, le maire de Pau a insisté sur le fait que les deux personnalités politiques n'ont "pas parlé d'intérêts partisans". "On n'a pas eu de négociation, on n'a pas passé son temps à échanger. C'est pas 'j'achète, tu vends'. Rien de tout ça".



Mais selon les informations de Marianne, un accord aurait bien été passé entre François Bayrou et Emmanuel Macron. "Pas moins de 96 investitures sous l'étiquette 'En Marche !' ont ainsi été promises aux élus centristes, dont une part devraient être des représentants du Mouvement démocrate", explique le magazine.

Marianne détaille ce nombre en rappelant que la moitié des investitures ont été gelées pour des candidats issus de la société civile. Quant à l'autre moitié, elle comprends "un tiers d'élus PS, un tiers d'élus Les Républicains ou UDI et... un tiers d'élus centristes avec le MoDem, d'élus PRG, des édiles proches de Jean-Louis Borloo, voire quelques sans étiquette". Dans le camp d'Emmanuel Macron, on refuse de parler de "marchandage" et on précise qu'il a toujours été précisé "qu'il y aurait un tiers des investitures d'élus réservé aux centristes".