publié le 28/02/2017 à 13:37

Le rassemblement de la gauche semble encore un peu plus compris après les déclarations de Jean-Marie Le Guen au micro de RTL, ce mardi 28 février. Le secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie a déploré le "discours extrêmement radical" de Benoît Hamon et a affirmé refuser d'accorder son parrainage au candidat socialiste. Des propos qui ne passent pas pour Jérôme Guedj, porte-parole de Benoît Hamon. "Ça me choque parce que la rupture dont il parle, ce n'est pas celle de Benoît Hamon (...), mais c'est précisément la rupture d'un socialiste qui s'assied sur les règles de la primaire, que tous avaient soutenues", rappelle le conseiller du département de l'Essonne.



"Ce n'est pas bien ce que fait Jean-Marie (Le Guen, ndlr)", juge-t-il, rappelant que certains des collègues du secrétaire d'État ont décidé de soutenir Benoît Hamon, à l'image de Najat Vallaud-Belkacem ou encore Axelle Lemaire. Pour Jérôme Guedj, ces soutiens "ont décidé de ne pas avoir l'œil dans le rétroviseur", mais de se concentrer sur l'avenir.

On a vraiment l'impression que c'est des petits cailloux qu'il veut nous mettre dans la chaussure. Jérôme Guedj à propos de Jean-Marie Le Guen Partager la citation





Le porte-parole du candidat de la gauche se félicite d'un rassemblement qui s'effectue "au-delà des appareils", regrettant "la vielle politique", pratiquée par Jean-Marie Le Guen. "On a vraiment l'impression que c'est des petits cailloux qu'il veut nous mettre dans la chaussure". Jérôme Guedj oppose les "vrais" combats défendus par Benoît Hamon au discours "mortifère" du secrétaire d'État.

Pour l'aile droite du Parti socialiste, certains thèmes défendus par le candidat socialiste sont difficiles à entendre comme la sortie du nucléaire ou l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Lande. Pour Jérôme Guedj, la situation est claire : "Si Jean-Marie Le Guen n'est pas d'accord avec la campagne de Benoît Hamon, alors qu'il ait le courage de rejoindre directement Emmanuel Macron".