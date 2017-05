publié le 23/05/2017 à 07:40

La présidente du Front national, Marine Le Pen, s'est exprimée sur Twitter quelques heures après l'attaque terroriste qui a endeuillée la ville de Manchester, au Royaume-Uni. Sur le réseau social, Marine Le Pen écrit : "Solidarité avec le peuple britannique touché au cœur par un nouvel attentat à #Manchester. La jeunesse était visée. MLP".



L'attentat a fait au moins 22 morts et près de 50 blessés à l'issue d'un concert de la chanteuse pop Ariana Grande dans la salle Arena de Manchester. "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste", a déclaré la première ministre britannique Theresa May, en exprimant sa sympathie aux familles. Sadiq Khan, maire de Londres, frappée par une attaque en mars, a indiqué que "Londres était aux côtés de Manchester". "Nous pensons à tous ceux qui ont été tués et blessés ce soir et à nos courageux services d'urgence", ajoute-t-il.

En France, les maires de Paris et de Nice, deux villes touchées par des attentats, ont exprimé mardi leur solidarité. "#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place", a tweeté en français et en anglais la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a exprimé lui aussi dans un tweet sa "solidarité avec les habitants de #Manchester". "Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes." Le ministre de l'Intérieur a aussi tweeté : "Solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées."