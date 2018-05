publié le 06/05/2018 à 15:50

En abandonnant l'exit tax, Emmanuel Macron "va donner une prime à ceux qui s'expatrie", déclare Nicolas Dupont-Aignan qui juge que "c'est du délire". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le président de Debout la France juge qu'il s'agit d'une "politique faite pour récompenser les donateurs de sa campagne, c'est-à-dire une petite classe qui s'est appropriée tous les pouvoirs, qui veut toujours plus d'argent. Emmanuel Macron a proposé de favoriser la fraude fiscale que Nicolas Sarkozy, courageusement, avait bloqué".



Le député de l'Essonne ajoute : "C'est insupportable parce qu'au même moment il a accablé les retraités, il augmente les charges sur les PME".

Dans un documentaire qui sera diffusé sur France 3 lundi 7 mai, Emmanuel Macron confie : "Le colonel Beltrame est mort parce que la France, ce sont des idées et des valeurs (...) Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent qu'en quelque sorte le summum de la lutte, c'est les cinquante euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays".

Selon Nicolas Dupont-Aignan, "c'est terrible parce que je pense qu'Emmanuel Macron va très vite lasser. Il ne sait pas ce que c'est de savoir qu'il y a des millions de Français qui sont à 10 euros près. Je lui demande juste de traiter la cause des problèmes. Il faudrait qu'Emmanuel Macron sache que tout le monde ne vit pas dans une sphère dorée".

Le président de Debout la France critique aussi le leader de la France insoumise : "Ce jeu entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon les arrange bien tous les deux. Ce jeu est un gâchis immense pour la France et peut aboutir à des catastrophes. Je ne m'en réjouis pas et j'appelle à droite à cesser les égos irresponsables et à unir les forces de droite. Emmanuel Macron aura atteint son objectif et n'aura comme adversaire que Jean-Luc Mélenchon. Ce duo est catastrophique pour les Français, on les enferme dans ce tango".