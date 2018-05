publié le 06/05/2018 à 14:40

"Il faut rétablir un bagne démocratique. Je demande que notre République sache se défendre". Nicolas Dupont-Aignan souhaite créer un bagne français car il estime que "quelqu'un qui a participé à des actes terroristes, qui a tué sur le sol français, une fois qu'il est condamné, il faut l'éloigner. Ça me parait normal, sans tomber dans l'excès de Guantánamo, où il n'y a pas de contrôle judiciaire".



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 6 mai, le président de Debout la France attaque la ministre de la Justice : "Quand je vois que Nicole Belloubet est inquiète pour les terroristes qui sont en Irak, qui sont condamnés à mort et qu'elle veut les faire revenir en France pour les juger, je me dis : 'On marche sur la tête'. Je les laisse en Irak".

Le député de l'Essonne insiste sur le fait qu'un condamné pour terrorisme "doit purger une peine loin du territoire (...) Un pays qui ne se défend plus, qui accepte de revoir venir sur son sol des jihadistes, est un pays qui ne sait plus se défendre".

Rallié à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017, Nicolas Dupont-Aignan se dit "très choqué que dans notre pays, on n'applique pas l'article du Code pénal d'intelligence avec l'ennemi (...) Il permet de punir de 30 ans d'emprisonnement ceux qui sont complices de haute trahison. J'aimerais simplement que l'on applique les lois existantes et que l'on se défende. Je demande le bon sens absolu".