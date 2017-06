publié le 01/06/2017 à 23:19

Après de longs mois de suspense, Donald Trump a annoncé jeudi 1er juin le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat. "C'est un signal catastrophique" qui démontre l'"égoïsme inouïe" de Donald Trump, selon François Gemenne, professeur à Science-Po. Le drame, selon ce spécialiste des migrations climatiques, c'est que l'accord de Paris ne constituait que la première étape d'un long périple pour lutter contre le réchauffement climatique.



"Le signal qui est adressé à la fois à la communauté internationale, mais aussi aux entreprises et aux marché ce soir" est "terrible", poursuit-il. Si le président américain enterre le traité en l'état, il a émis le souhait d'entrer dans une nouvelle phase de négociations. Mais "ce serait une catastrophe", "car on s'engagerait dans des négociations qui dureraient encore des années", tout cela pour "déboucher sur un accord au rabais".

Une analyse qui conduit François Gemenne à déconseiller à la communauté internationale d'entrer dans des renégociations. Et de conclure : "Il faudra faire sans les États-Unis. C'est donc au tour de l'Europe et de le Chine de faire front commun et de sauver les meubles", à l'heure où plus d'un million de personnes sont déplacées à cause du cyclone Niko.