Réchauffement climatique : 100 photos édifiantes de la Nasa

publié le 29/05/2017 à 06:41

Donald Trump est resté muet comme une carpe sur le climat lors du G7. Il dira seulement cette semaine s'il compte ou non dénoncer l'accord de Paris. Le président américain a annoncé qu'il voulait couper tous les budgets de la Nasa consacrés à la recherche sur le climat (2 milliards de dollars en moins). Les photos publiées sur le site de l'agence spatiale américaine sont un pied de nez. Et elles sont incroyables. Elles sont prises depuis des satellites. On voit comment la planète a changé en vingt ans.



Il y a des glaciers qui sont devenus des lacs turquoises au Pérou et en Arctique. On voit un iceberg de 35 kilomètres de long se détacher de la banquise en Antarctique. Au Groenland, une première photo montre une étendue blanche immaculée de glace. Au même endroit aujourd'hui, il y a des petits lacs bleus partout. Certaines photos montrent les inondations presque permanentes sur ces champs de colza en Argentine. Ou les conséquences de la sécheresse, avec l'immense lac Powell, en Arizona, qui a presque disparu.

D'autres photos témoignent de l'impact des activités humaines : la forêt qui disparaît au Cambodge et au Brésil, des déserts jaunes qui deviennent verts au Qatar, avec d'immenses fermes irriguées. Si vous voulez comprendre le vrai problème de la planète et l'explosion démographique, vous regardez ces photos autour de Shanghai ou New Delhi il y a vingt ans. Il n'y a rien : des forêts et de la nature. Aujourd'hui, tout est recouvert d'immeubles et de routes.